Латвия ослабит карантинные ограничения с марта

Правительство Латвии 15 февраля согласовало ослабление действующих ограничений для противодействия эпидемии коронавируса с начала марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Для допуска на работу не будет требоваться ковид-сертификат, кроме профессий с тесным контактом с клиентами. Однако его и дальше будут применять в качестве пропуска в большинство заведений - парикмахерских и т.п., ресторанов, спортзалов и массовых мероприятий. Для детей сертификаты больше не потребуются.

В дальнейшем для всех видов магазинов будут действовать одинаковые ограничения – требование впускать клиентов не более 1 человека на 15 квадратных метров площади.

Вход в крупные магазины и ТРЦ будет возможен без проверки ковид-сертификатов. Впрочем, бизнес по собственному решению может и дальше требовать их от клиентов, кроме магазинов с товарами первой необходимости и банков.

Также упростили правила въезда – страны больше не будут классифицировать по уровню риска, однако требование сертификата на границе сохраняется.

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