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Литва відправила військових інструкторів в Україну для навчань зі Stinger

Вівторок, 15 лютого 2022, 17:43

Литва у вівторок направила своїх вийськових до України для навчання українських збройних сил країни використовувати ракетні комплекси Stinger.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише LRT.

За даними Збройних сил Литви, група солдатів дивізіону протиповітряної оборони країни проведе навчання своїх колег в Україні  у найближчі кілька тижнів.

Україна отримала від Литви ракетні комплекси Stinger 

"Ми повністю підтримуємо і підтримуватимемо Україну. Зброя та техніка ніщо без знань та вміння ними управляти, тому разом із переданими ЗРК малої дальності Stinger ми ділитимемося знаннями та досвідом", прокоментував командувач збройних сил Литви Валдемарас Рупшис.

"Звичайно, головне, що ми разом навчаємось і переймаємо їхній досвід - Україна все ще воює, у них є нові знання, які важливі для оборони нашої країни", - додав він.

Ракетні комплекси Stinger були доставлені до Києва в неділю на тлі напруженості через можливе вторгнення Росії в Україну.

Ця підтримка була надана після того, як уряд США схвалив передачу обладнання, виробленого США, третій країні.

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