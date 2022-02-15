Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Литва отправила военных инструкторов в Украину для учений со Stinger

Вторник, 15 февраля 2022, 17:43

Литва во вторник направила своих военных в Украину для обучения украинских вооруженных сил страны использовать ракетные комплексы Stinger.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет LRT.

По данным Вооруженных сил Литвы, группа солдат дивизиона противовоздушной обороны страны проведет обучение своих коллег в Украине в ближайшие несколько недель.

Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger

"Мы полностью поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника ничто без знаний и умения ими управлять, поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом", - прокомментировал командующий вооруженными силами Литвы Валдемарас Рупшис.

"Конечно, главное, что мы вместе учимся и перенимаем их опыт – Украина все еще воюет, у них есть новые знания, которые важны для обороны нашей страны", – добавил он.

Ракетные комплексы Stinger были доставлены в Киев в воскресенье на фоне напряженности из-за возможного вторжения России в Украину.

Эта поддержка была оказана после того, как правительство США одобрило передачу оборудования, производимого США, третьей стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Российский кризис

Статьи

"Молдавская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья

С войсками РФ в Приднестровье часто связывают жесткие или даже апокалиптические сценарии для юга Украины и Одесской области (укр.)
15 февраля 2022 — Артем Филипенко, Сергей Сидоренко

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко