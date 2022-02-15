Глави МЗС Литви та Естонії закликали до "рішучої відповіді" РФ у разі визнання ОРДЛО

Міністри закордонних справ Литви та Естонії закликали до "рішучої відповіді" РФ у разі визнання"незалежності" окупованих районів Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це вони опублікували у своїх Twitter.

Глава МЗС Латвії Габріелюс Ландсбергіс назвав цей крок "відкритою ескалацією".

"У разі згоди Кремля, відповіддю мають бути швидкі та рішучі санкції", - заявив він.

The call of Russia’s State Duma to recognize the occupied territories of Ukraine is an open escalation. Approval by Kremlin should be met with swift and decisive sanctions. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 15, 2022

"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" стало би дуже грубим порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України та підірвало би Мінські домовленості. У такому разі ми повинні будемо діяти рішуче", - зазначила глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс.

Recognition by Russia of so called „Donetsk & Luhansk People’s Republics” would be a very serious violation of international law & of #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, undermining #Minsk agreements. In such a case we will have to react decisively. — Eva-Maria Liimets (@eliimets) February 15, 2022

До санкцій у разі згоди Кремля закликав також міністр закордонних справ Латвії.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік".

Євросоюз засудив заклик Держдуми, а канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільному брифінгу з Путіним у Москві наголосив, що це буде означати зупинку "мінського" процесу.

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