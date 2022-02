Глави МЗС Литви та Естонії закликали до "рішучої відповіді" РФ у разі визнання ОРДЛО

Міністри закордонних справ Литви та Естонії закликали до "рішучої відповіді" РФ у разі визнання"незалежності" окупованих районів Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це вони опублікували у своїх Twitter.

Глава МЗС Латвії Габріелюс Ландсбергіс назвав цей крок "відкритою ескалацією".

"У разі згоди Кремля, відповіддю мають бути швидкі та рішучі санкції", - заявив він.

The call of Russia’s State Duma to recognize the occupied territories of Ukraine is an open escalation. Approval by Kremlin should be met with swift and decisive sanctions.

"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" стало би дуже грубим порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України та підірвало би Мінські домовленості. У такому разі ми повинні будемо діяти рішуче", - зазначила глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс.

Recognition by Russia of so called „Donetsk & Luhansk People’s Republics” would be a very serious violation of international law & of #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, undermining #Minsk agreements. In such a case we will have to react decisively.