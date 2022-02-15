Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Главы МИД Литвы и Эстонии призвали к "решительному ответу" РФ в случае признания ОРДЛО

Вторник, 15 февраля 2022, 18:48

Министры иностранных дел Литвы и Эстонии призвали к "решительному ответу" РФ в случае признания "независимости" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает "Европейская правда", заявления об этом они опубликовали в Twitter.

Глава МИД Латвии Габриелюс Ландсбергис назвал этот шаг "открытой эскалацией".

"В случае согласия Кремля, ответом должны быть быстрые и решительные санкции", - заявил он.

"Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" стало бы очень грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины и подорвало бы Минские договоренности. В таком случае мы должны будем действовать решительно", - отметила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

К санкциям в случае согласия Кремля призвал также министр иностранных дел Латвии.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Евросоюз осудил призыв Госдумы, а канцлер Германии Олаф Шольц на совместном брифинге с Путиным в Москве подчеркнул, что это будет означать остановку "минского" процесса.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Литва Эстония

Статьи

"Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО". Интервью заместителя госсекретаря США

Венди Шерман: "Есть вероятность, что Путин оставит войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки".
16 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Севгиль Мусаева

"Лучше - ужасный конец. Если Украине не подходит "Минск", его стоит расторгнуть"

"Путин привык прятаться за 'Минском'. Война на Донбассе позволяет России военные действия на границе с вами практически безнаказанно".
15 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Молдавская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья

С войсками РФ в Приднестровье часто связывают жесткие или даже апокалиптические сценарии для юга Украины и Одесской области (укр.)
15 февраля 2022 — Артем Филипенко, Сергей Сидоренко