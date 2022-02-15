Главы МИД Литвы и Эстонии призвали к "решительному ответу" РФ в случае признания ОРДЛО

Министры иностранных дел Литвы и Эстонии призвали к "решительному ответу" РФ в случае признания "независимости" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает "Европейская правда", заявления об этом они опубликовали в Twitter.

Глава МИД Латвии Габриелюс Ландсбергис назвал этот шаг "открытой эскалацией".

"В случае согласия Кремля, ответом должны быть быстрые и решительные санкции", - заявил он.

The call of Russia’s State Duma to recognize the occupied territories of Ukraine is an open escalation. Approval by Kremlin should be met with swift and decisive sanctions. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 15, 2022

"Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" стало бы очень грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины и подорвало бы Минские договоренности. В таком случае мы должны будем действовать решительно", - отметила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Recognition by Russia of so called „Donetsk & Luhansk People’s Republics” would be a very serious violation of international law & of #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, undermining #Minsk agreements. In such a case we will have to react decisively. — Eva-Maria Liimets (@eliimets) February 15, 2022

К санкциям в случае согласия Кремля призвал также министр иностранных дел Латвии.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Евросоюз осудил призыв Госдумы, а канцлер Германии Олаф Шольц на совместном брифинге с Путиным в Москве подчеркнул, что это будет означать остановку "минского" процесса.

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