Главы МИД Литвы и Эстонии призвали к "решительному ответу" РФ в случае признания ОРДЛО

Министры иностранных дел Литвы и Эстонии призвали к "решительному ответу" РФ в случае признания "независимости" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает "Европейская правда", заявления об этом они опубликовали в Twitter.

Глава МИД Латвии Габриелюс Ландсбергис назвал этот шаг "открытой эскалацией".

"В случае согласия Кремля, ответом должны быть быстрые и решительные санкции", - заявил он.

The call of Russia’s State Duma to recognize the occupied territories of Ukraine is an open escalation. Approval by Kremlin should be met with swift and decisive sanctions.

"Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" стало бы очень грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины и подорвало бы Минские договоренности. В таком случае мы должны будем действовать решительно", - отметила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Recognition by Russia of so called „Donetsk & Luhansk People’s Republics” would be a very serious violation of international law & of #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, undermining #Minsk agreements. In such a case we will have to react decisively.