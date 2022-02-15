Євросоюз засудив заклик Держдуми до Путіна визнати ОРДЛО

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує звернення Державної думи Російської Федерації до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані теритії України на Донбасі.

Про це Боррель написав у своєму мікроблозі Twitter, пише "Європейська правда".

"ЄС рішуче засуджує рішення Держдуми Росії направити заклик до президента Путіна визнати непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями. Це визнання стане явним порушенням Мінських домовленостей", - заявив глава європейської дипломатінї.

Він наголосив, що підтримка та відданість ЄС незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається непохитною.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання та сумлінно брати участь у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі", - додав Боррель.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі Мінських домовленостей.

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

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