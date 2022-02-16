Заступниця держсекретаря США про погрози Путіна, санкції та підтримку України

Чого чекати якщо великого вторгнення не відбудеться? За яких умов США підуть на запровадження санкцій?

Про це "Європейська правда" та "Українська правда" поспілкувалися з заступницею держсекретаря США та однією з легенд американської дипломатії Венді Шерман.

Коротке інтерв’ю взяли телефоном увечері 15 лютого – напередодні дати, яку багато хто вважає імовірним днем російського вторгнення.

Про що говорила Венді Шерман:

"У Росії є здатність розпочати вторгнення до України у будь-який момент. Тому нам потрібно побачити деескалацію – очевидну, підтверджену, значну. Ми повинні побачити, що росіяни забрали свої війська".

"Путін багато разів повторював, що нападу не буде, Лавров також стверджує, що нового вторгнення Росії в Україну не буде, і ми сподіваємося, що це правда. Однак ми на власні очі бачили 100 тисяч військових, бачили військову техніку, яку звозили довкола України".

"Є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну".

"США вважають, що вторгненням у цьому сенсі є перетин кордону російськими військами, що скупчені навколо України. І це означатиме санкції. Ми зараз аналізуємо різноманітні сценарії і ще будемо обговорювати їх з українською владою".

"Ми перемістили посольство до Львова, але це – тимчасове рішення. І ми досі лишаємося в Україні! А посольство повернеться до своєї будівлі в Києві, щойно це стане можливим".

"Якщо Путін підтримає це звернення (Держдуми, про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік"), це означатиме, що влада відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами, які визначають шлях до політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, що з 2014 року перебувають під контролем російських "проксі". Це буде чітка та вже чергова спроба підірвати суверенітет та цілісність України".

"США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України. Ми не будемо вирішувати нічого щодо НАТО без участі НАТО, про Європу без Європи… 15 лютого ми знову почули відповідь від президента Зеленського про це: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду".

Повне інтерв’ю - у матеріалі "Ми почули, що Україна хоче приєднатися до НАТО".