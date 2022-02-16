Заместитель госсекретаря США об угрозах Путина, санкциях и поддержке Украины

Чего ждать, если большого вторжения не произойдет? При каких условиях США пойдут на введение санкций?

Об этом "Европейская правда" и "Украинская правда" пообщались с заместителем госсекретаря США и одной из легенд американской дипломатии Венди Шерман.

Короткое интервью взяли по телефону вечером 15 февраля – накануне даты, которую многие считают вероятным днем ​​российского вторжения.

О чем говорила Венди Шерман:

"У России есть способность начать вторжение в Украину в любой момент. Поэтому нам нужно увидеть деэскалацию – очевидную, подтвержденную, значительную. Мы должны увидеть, что россияне забрали свои войска".

"Путин много раз повторял, что нападения не будет, Лавров также утверждает, что нового вторжения России в Украину не будет, и мы надеемся, что это правда. Однако мы собственными глазами видели 100 тысяч военных, видели военную технику, которую свозили вокруг Украины".

"Есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину".

"США считают, что вторжением в этом смысле является пересечение границы российскими войсками, скученными вокруг Украины. И это будет означать санкции. Мы сейчас анализируем различные сценарии и еще будем обсуждать их с украинскими властями".

"Мы переместили посольство во Львов, но это временное решение. И мы до сих пор остаемся в Украине! А посольство вернется в свое здание в Киеве, как только это станет возможным".

"Если Путин поддержит это обращение (Госдумы, о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик"), это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, определяющим путь к политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, что с 2014 года находятся под контролем российских "прокси". Это будет четкая и уже очередная попытка подорвать суверенитет и целостность Украины".

"США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем ничего решать относительно НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы... 15 февраля мы снова услышали ответ от президента Зеленского об этом: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это также выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства".

Полное интервью – в материале "Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО".