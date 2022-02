Уряд Угорщини вважає політизованим рішення Суду ЄС щодо фінансового покарання

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала політизованим рішення Суду ЄС, який відхилив позови Будапешта і Варшави проти механізму, який ставить фінансування з бюджету Союзу в залежність від дотримання принципів верховенства права країнами-членами.

Міністерку у Twitter цитує представник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

"Суд ЄС ухвалив політичне рішення через наш майбутній референдум про захист дітей. Останнє рішення Європейського суду є прикладом того, як Брюссель зловживає своєю владою", - йдеться у дописі.

.@JuditVarga_EU on #ruleoflaw decision: @EUCourtPress made a political decision because of our upcoming referendum on child protection. The ECJ's latest ruling is an example of how Brussels is abusing its power.



Stay tuned for presser at noon!