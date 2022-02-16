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Уряд Угорщини вважає політизованим рішення Суду ЄС щодо фінансового покарання

Середа, 16 лютого 2022, 12:40

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала політизованим рішення Суду ЄС, який відхилив позови Будапешта і Варшави проти механізму, який ставить фінансування з бюджету Союзу в залежність від дотримання принципів верховенства права країнами-членами.

Міністерку у Twitter цитує представник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

"Суд ЄС ухвалив політичне рішення через наш майбутній референдум про захист дітей. Останнє рішення Європейського суду є прикладом того, як Брюссель зловживає своєю владою", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Суд ЄС відхилив позови Угорщини та Польщі проти механізму, який ставить фінансування з бюджету Союзу в залежність від дотримання принципів верховенства права країнами-членами.

16 грудня 2020 року Європарламент та Рада ЄС затвердили постанову, яка встановлює загальний режим умов захисту бюджету Союзу у разі порушення принципів верховенства права в державі-члені.

Регламент дозволяє Раді за пропозицією Єврокомісії вживати захисних заходів, таких як припинення платежів з бюджету або припинення затвердження однієї або кількох програм, що підлягають реалізації з бюджету.

Угорщина та Польща подали позови про скасування цієї постанови. Вони засновували свої дії, серед іншого, на відсутності належної правової основи та перевищенні Європейським Союзом своїх повноважень та порушенні принципу правової визначеності.

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Угорщина Суд ЄС

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