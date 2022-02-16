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Нідерланди скасовують всі коронавірусні обмеження з 25 лютого

Середа, 16 лютого 2022, 13:04

Уряд Нідерландів оголосив, що скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19, починаючи з 25 лютого, незважаючи на кілька тисяч підтверджених щоденних випадків захворювання на коронавірус, переважно менш важким варіантом "Омікрон".

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Країна знову відкриється", - заявив міністр охорони здоров'я Ернст Койперс на брифінгу.

Усі громадські місця, включаючи кінотеатри, ресторани та бари, зможуть відновити нормальну роботу на повну потужність уперше майже за два роки.

Маски для особи та соціальне дистанціювання більше не будуть обов'язковими у більшості місць, але, як і раніше, будуть необхідні у громадському транспорті та в аеропортах.

Уряд, як і раніше, радить не обмінюватися рукостисканнями та проходити тестування, якщо виявляються симптоми, як при грипі.

Близько 86% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано, що є одним із найвищих показників у Європі.

Нідерланди — одна з кількох європейських країн, які вирішили скасувати всі обмеження, пов'язані з пандемією, разом з Данією, Швецією, Англією і, з суботи, Норвегією.

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Нідерланди

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