Нидерланды отменяют все коронавирусные ограничения с 25 февраля

Правительство Нидерландов объявило, что отменит все ограничения, связанные с COVID-19, начиная с 25 февраля, несмотря на несколько тысяч подтвержденных ежедневных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно менее тяжелым вариантом "Омикрон".

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Страна снова откроется", - заявил министр здравоохранения Эрнст Койперс на брифинге.

Все общественные места, включая кинотеатры, рестораны и бары, смогут возобновить нормальную работу на полную мощность впервые почти за два года.

Маски для личности и социальное дистанцирование больше не будут обязательными в большинстве мест, но по-прежнему будут необходимы в общественном транспорте и в аэропортах.

Правительство по-прежнему советует не обмениваться рукопожатиями и проходить тестирование, если выявляются симптомы, как при гриппе.

Около 86% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинировано, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Нидерланды — одна из нескольких европейских стран, решивших отменить все ограничения, связанные с пандемией, вместе с Данией, Швецией, Англией и, с субботы, Норвегией.