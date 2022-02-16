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Польща продовжує готуватись до напливу потенційних біженців попри заяви РФ

Середа, 16 лютого 2022, 14:08

Польща продовжує готуватися до напливу потенційних біженців з України у разі російського вторгнення попри заяви РФ про відведення частини військ.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Війна може спровокувати вихід з України. Мусимо готуватися до найгіршого" - заявив Моравецький.

"Найближчими днями буде створено команду з представників різних міністерств, які займуться логістикою, інфраструктурою, транспортом, забезпеченням охорони здоров’я і освіти, місць в освітніх закладах" - сказав польський прем’єр.

Він пояснив, що на східних рубежах буде приготована ціла інфраструктура, але з можливістю переміщення вглиб країни.

"Ми вже тривалий час ведемо підготовку без жодного розголосу, щоб не здіймати зайвих емоцій" - зазначив заступник глави МВС Польщі Мацєй Вонсік, який увійде до урядової команди.

Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні.

Міністерство оборони Росії у вівторок повідомило, що завершило частину запланованих навчань, і низка військових повертається на свої бази, але більшість все ще продовжує навчання.

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Російська криза Польща

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