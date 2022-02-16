Більшість європейців у восьми країнах за те, щоб ЄС захищав Україну у разі нападу РФ

Більшість європейців у восьми країнах стверджують, що ЄС має захищати Україну у разі нападу з боку Росії, причому більшість виступає за те, щоб такий захист обмежувався дипломатичними діями.

Про це свідчать результати опитування Euroskopia, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опитування, проведене серед 8000 респондентів у восьми країнах, показує, що близько 74% респондентів вважають, що ЄС має захищати Україну у разі нападу Росії.

47% респондентів вважають, що Євросоюз повинен використовувати лише дипломатичні дії для захисту України, 20% кажуть, що ЄС має подумати про оборонні військові дії, якщо це буде необхідно. Ще 7% вважають, що ЄС має навіть зважити військову інтервенцію в Росію.

Респонденти в Португалії найбільше підтримують оборону України, скоординовану ЄС – за це 78% португальців. Португальські респонденти також найбільше підтримують військовий варіант. Серед опитаних країн

Греція має найбільший відсоток тих, хто активно не підтримує захист України.

Опитування Euroskopia проводилося з 31 січня по 13 лютого за вибіркою з 1000 громадян у кожній із восьми країн, включаючи Італію, Польщу, Грецію, Німеччину, Нідерланди, Францію, Португалію та Іспанію.

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