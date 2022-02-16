Большинство европейцев в восьми странах за то, чтобы ЕС защищал Украину в случае нападения РФ

Большинство европейцев в восьми странах утверждают, что ЕС должен защищать Украину в случае нападения со стороны России, причем большинство выступает за то, чтобы такая защита ограничивалась дипломатическими действиями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Euroskopia, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Опрос, проведенный среди 8000 респондентов в восьми странах, показывает, что около 74% респондентов считают, что ЕС должен защищать Украину в случае нападения России.

47% респондентов считают, что Евросоюз должен использовать только дипломатические действия для защиты Украины, 20% говорят, что ЕС должен подумать об оборонных военных действиях, если это будет необходимо. Еще 7% считают, что ЕС должен даже рассмотреть военную интервенцию в Россию.

Респонденты в Португалии больше поддерживают оборону Украины, скоординированную ЕС – за это 78% португальцев. Португальские респонденты также больше поддерживают военный вариант. Среди опрошенных стран

Греция имеет самый большой процент тех, кто активно не поддерживает защиту Украины.

Опрос Euroskopia проводился с 31 января по 13 февраля по выборке из 1000 граждан в каждой из восьми стран, включая Италию, Польшу, Грецию, Германию, Нидерланды, Францию, Португалию и Испанию.