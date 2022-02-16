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Лідери ЄС в четвер зберуться обговорити напругу довкола України і Росії

Середа, 16 лютого 2022, 16:16

Лідери Європейського союзу на неформальній зустрічі 17 лютого обговорять останні події довкола російської кризи.

Про це майбутню зустріч, як пише "Європейська правда",  повідомив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"Напередодні завтрашнього саміту ЄС-Африканський союз о 12.30 відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської ради, присвячена останнім подіям, пов'язаним з Росією та Україною", - розповів Лейтс у Twitter.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель напередодні заявив, що ЄС засуджує звернення Державної думи Російської Федерації до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані теритії України на Донбасі.

Боррель також зазначав, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

Він висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами у випадку нападу Росії на Україну.

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