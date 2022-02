Лідери ЄС в четвер зберуться обговорити напругу довкола України і Росії

Лідери Європейського союзу на неформальній зустрічі 17 лютого обговорять останні події довкола російської кризи.

Про це майбутню зустріч, як пише "Європейська правда", повідомив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"Напередодні завтрашнього саміту ЄС-Африканський союз о 12.30 відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської ради, присвячена останнім подіям, пов'язаним з Росією та Україною", - розповів Лейтс у Twitter.

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.