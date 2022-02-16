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Лидеры ЕС в четверг соберутся обсудить напряженность вокруг Украины и России

Среда, 16 февраля 2022, 16:16

Лидеры Европейского Союза на неформальной встрече 17 февраля обсудят последние события вокруг российского кризиса.

Об этой предстоящей встрече, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"В преддверии завтрашнего саммита ЕС-Африканский союз в 12:30 состоится часовая неформальная встреча членов Европейского совета, посвященная последним событиям, связанным с Россией и Украиной", - рассказал Лейтс в Twitter.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель накануне заявил, что ЕС осуждает обращение Государственной думы Российской Федерации к президенту Владимиру Путину с просьбой признать как "независимые государства" временно оккупированные территории Украины на Донбассе.

Боррель также отмечал, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

Он выразил уверенность в единодушной поддержке новых санкций против России всеми 27 государствами-членами в случае нападения России на Украину.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО

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