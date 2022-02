Лидеры ЕС в четверг соберутся обсудить напряженность вокруг Украины и России

Лидеры Европейского Союза на неформальной встрече 17 февраля обсудят последние события вокруг российского кризиса.

Об этой предстоящей встрече, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"В преддверии завтрашнего саммита ЕС-Африканский союз в 12:30 состоится часовая неформальная встреча членов Европейского совета, посвященная последним событиям, связанным с Россией и Украиной", - рассказал Лейтс в Twitter.

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.