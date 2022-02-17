Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Афіни висловили демарш Анкарі через питання грецького суверенітету над островами

Четвер, 17 лютого 2022, 13:51

Греція висловила демарш Туреччині на знак протесту проти недавніх коментарів турецьких чиновників, які поставили під сумнів суверенітет країни над її східними островами в Егейському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

МЗС Греції підкреслило "велике невдоволення Афін, а також протест" проти цих коментарів, "які Греція, звичайно, відкидає як незаконні та безпідставні".

У міністерстві також заявили, що ці заяви "не просто є контрпродуктивними, а є ескалацією турецької провокаційної поведінки", і підкреслили "оксюморон турецьких позицій" з тим, що Анкара "постійно посилається на міжнародне право і водночас відверто його порушує".

У демарші в якості прикладів згадується погроза Туреччини 1995 року вступити в війну з Грецією – так званий "casus belli" – якщо Афіни скористаються законним правом розширити свої територіальні води до 12 морських миль, а також незаконний меморандум Туреччини та Лівії про морські зони та риторика "Блакитної батьківщини".

Міністерство закордонних справ також доручило посольствам Греції в Європейському Союзі, НАТО та членам Ради Безпеки ООН проінформувати їх про ескалацію діяльності Туреччини.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція Туреччина

Статті

Успіх на 75%: як Україна та Польща вирішують транзитний конфлікт, що заважає експорту до ЄС

Жорстка позиція Києва дала результати. Втім, у питанні збільшення польських дозволів на транзитні перевезення досягнуто лише тимчасового компромісу.
17 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Група з підриву Статуту ООН: як Росія та її друзі планують "захищати" організацію

Подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Криму.
17 лютого 2022 — Сергій Кислиця , постійний представник України при ООН

Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

Як не парадоксально, але на своєму шляху до ЄС Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми західними сусідами.
17 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії