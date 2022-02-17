Афіни висловили демарш Анкарі через питання грецького суверенітету над островами
Греція висловила демарш Туреччині на знак протесту проти недавніх коментарів турецьких чиновників, які поставили під сумнів суверенітет країни над її східними островами в Егейському морі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
МЗС Греції підкреслило "велике невдоволення Афін, а також протест" проти цих коментарів, "які Греція, звичайно, відкидає як незаконні та безпідставні".
У міністерстві також заявили, що ці заяви "не просто є контрпродуктивними, а є ескалацією турецької провокаційної поведінки", і підкреслили "оксюморон турецьких позицій" з тим, що Анкара "постійно посилається на міжнародне право і водночас відверто його порушує".
У демарші в якості прикладів згадується погроза Туреччини 1995 року вступити в війну з Грецією – так званий "casus belli" – якщо Афіни скористаються законним правом розширити свої територіальні води до 12 морських миль, а також незаконний меморандум Туреччини та Лівії про морські зони та риторика "Блакитної батьківщини".
Міністерство закордонних справ також доручило посольствам Греції в Європейському Союзі, НАТО та членам Ради Безпеки ООН проінформувати їх про ескалацію діяльності Туреччини.
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