Афины выразили демарш Анкари по поводу греческого суверенитета над островами

Греция выразила демарш Турции в знак протеста против недавних комментариев турецких чиновников, подвергших сомнению суверенитет страны над ее восточными островами в Эгейском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

МИД Греции подчеркнул "большое недовольство Афин, а также протест" против этих комментариев, "которые Греция, конечно, отвергает как незаконные и безосновательные".

В министерстве также заявили, что эти заявления "не просто контрпродуктивны, а являются эскалацией турецкого провокационного поведения", и подчеркнули "оксюморон турецких позиций" с тем, что Анкара "постоянно ссылается на международное право и одновременно откровенно его нарушает".

В демарше в качестве примеров упоминается угроза Турции 1995 года вступить в войну с Грецией – так называемый casus belli – если Афины воспользуются законным правом расширить свои территориальные воды до 12 морских миль, а также незаконный меморандум Турции и Ливии о морских зонах. Голубой родины".

Министерство иностранных дел также поручило посольствам Греции в Европейском Союзе, НАТО и членам Совета Безопасности ООН проинформировать их об эскалации деятельности Турции.