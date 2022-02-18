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Біля узбережжя Греції загорівся пором, 288 людей евакуювали

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П'ятниця, 18 лютого 2022, 07:56

На поромі, що прямував з Греції до Італії, в п'ятницю сталася пожежа, на борту було 288 людей.

Про це повідомляє грецький телеканал Skai, пише "Європейська правда".

Пором "Olympia" під італійським прапором прямував до порту Бріндізі, і біля острова Корфу в Іонічному морі спалахнула пожежа, причини якої поки що відомі.

 

Берегова охорона Греції повідомила, що на борту перебували 237 пасажирів та 51 член екіпажу. Їх евакуювали на рятувальних шлюпках.

До місця інциденту прибули фрегат "Гідра", три вертольоти, п'ять катерів берегової охорони Греції та одне судно берегової охорони Італії.

Повідомляється, що всі пасажири успішно евакуйовані та ніхто не постраждав.

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Греція інциденти

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