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У побережья Греции загорелся паром, 288 человек были эвакуированы

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Пятница, 18 февраля 2022, 07:56

На пароме, следовавшем из Греции в Италию, в пятницу произошел пожар, на борту находились 288 человек.

Об этом сообщает греческий телеканал Skai, пишет "Европейская правда".

Паром "Olympia" под итальянским флагом направлялся в порт Бриндизи, и возле острова Корфу в Ионическом море вспыхнул пожар, причины которого пока известны.

 

Береговая охрана Греции сообщила, что на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Их эвакуировали на спасательных шлюпках.

В район бедствия прибыли фрегат "Гидра", три вертолета, пять судов береговой охраны Греции и одно судно береговой охраны Италии.

Сообщается, что все пассажиры успешно эвакуированы и никто не пострадал.

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Греция инциденты

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