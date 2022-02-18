У побережья Греции загорелся паром, 288 человек были эвакуированы
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Пятница, 18 февраля 2022, 07:56
Пятница, 18 февраля 2022, 07:56
На пароме, следовавшем из Греции в Италию, в пятницу произошел пожар, на борту находились 288 человек.
Об этом сообщает греческий телеканал Skai, пишет "Европейская правда".
Паром "Olympia" под итальянским флагом направлялся в порт Бриндизи, и возле острова Корфу в Ионическом море вспыхнул пожар, причины которого пока известны.
Береговая охрана Греции сообщила, что на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Их эвакуировали на спасательных шлюпках.
В район бедствия прибыли фрегат "Гидра", три вертолета, пять судов береговой охраны Греции и одно судно береговой охраны Италии.
Сообщается, что все пассажиры успешно эвакуированы и никто не пострадал.
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