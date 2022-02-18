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Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

П'ятниця, 18 лютого 2022, 08:19

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС, пише "Європейська правда".

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

За даними ОБСЄ, у четвер вранці на лінії фронту на сході України відбулися "кілька інцидентів з обстрілами".

У місті Станиця Луганська внаслідок потрапляння снаряду, який пробив дірку в стіні дитсадка, постраждали троє людей.

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Канада Російська криза

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