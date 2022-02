Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС, пише "Європейська правда".

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.