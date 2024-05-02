Протестувальники блокували авто віцепрезидентки Бундестагу від "Зелених"

Протестувальники у федеральній землі Німеччини Бранденбург оточили автомобіль віцепрезидентки Бундестагу від "Зелених" Катрін Герінг-Екард та не давали їй поїхати після проведення партійної події.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у суботу у громаді Лунов-Штольценгаген у Бранденбурзі, але відомо про нього стало лише серед тижня.

"Зелені" проводили у місті подію, що супроводжувалося контрдемонстрацією до пів сотні осіб біля місця її проведення.

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Коли захід закінчився, люди оточили Герінг-Екард та заважали їй пройти до машини, а потім блокували автомобіль і навіть били його. Поїхати депутатка змогла лише через 45 хвилин, коли поліція викликала підкріплення і людей потіснили.

В офісі депутатки зазначили, що здивовані тим, як правоохоронці недооцінили ризик провокацій, з огляду на широку присутність у соцмережах закликів до контрдемонстрації на тлі заходу "Зелених", і на місці були лише декілька поліцейських.

"Протести – це легітимно, але погрози та залякування – ні", – зазначили в офісі.

На цей час у зв’язку з подіями відкрито адміністративні провадження щодо 19-річного і 26-річного молодих людей, які безпосередньо блокували авто, за "застосування примусу".

У лютому "Зелені" скасували одну із подій у землі Баден-Вюртенберг "з міркувань безпеки", після серії протестів і блокад за участі аграріїв, під час яких доходило до сутичок з поліцією.

Перед тим фермери заблокували пором, на якому перебував співлідер "Зелених", віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини тоді заявила, що протести проти "Зелених" переходять межу і "не мають нічого спільного з демократією".