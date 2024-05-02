Протест у Грузії: госпіталізували 8 мітингарів, парламент оголосив "червоний рівень" безпеки

Міністерство охорони здоров'я Грузії повідомило про госпіталізацію вісьмох постраждалих учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" біля парламенту, де, зі свого боку, запровадили "червоний рівень" безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

У заяві МОЗ йдеться про те, що в постраждалих – ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів.

Відомство уточнило, що одного з них уже виписали, а семеро осіб, чий стан задовільний, залишаються під наглядом медиків.

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Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах, інформує агентство "Новости-Грузия".

Тим часом спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі видав розпорядження про посилення заходів безпеки з 23:00 1 травня, повідомляє "Эхо Кавказа".

У заяві пресслужби законодавчого органу йдеться про те, що "у зв'язку з нападом на будівлю парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено "червоний рівень" безпеки".

"Під час його дії всі особи зобов'язані покинути будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені главою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя і здоров'я осіб, які перебувають у палаці парламенту", – наголошується в повідомленні.

Як інформує SOVA, біля одного з бокових входів до парламенту, маніфестанти палять дерев'яні загородження та сміття, зводять барикади, а також перегороджують входи сміттєвими баками.

sova.news

Щоб захиститися від сльозогінного газу і напору водомета вони використовують елементи паркану як щити.

Напередодні ввечері спецпризначенці у Тбілісі застосували перцевий газ і водомети проти учасників протесту, які зібрались 1 травня під будівлею парламенту Грузії.

Нагадаємо, протести проти ухвалення законопроєкту тривають з 15 квітня майже щоденно. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

Водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе обіцяє попри протести ухвалити закон, щоб "умиротворити" країну.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.

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