США не підтримують операцію Ізраїлю в Рафаху без гуманітарного плану

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він досі не бачив плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти терористичного угруповання ХАМАС на півдні Гази, який би захистив цивільне населення, та повторив, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами Блінкена, США не можуть і не будуть підтримувати військову операцію в Рафаху без ефективного плану, який гарантує, що цивільне населення не постраждає.

"І ми не бачили такого плану. Існують інші способи, і, на нашу думку, кращі способи вирішення... поточної проблеми ХАМАС, які не потребують великої військової операції в Рафаху", – зазначив він.

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Блінкен та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрілися в Єрусалимі протягом двох з половиною годин, після чого Ізраїль повторив, що операція в Рафаху продовжиться попри позицію США та попередження ООН про те, що вона призведе до "трагедії".

Представник ізраїльського уряду заявив, що Єврейська держава, як і раніше, сповнена рішучості знищити бойові формування ХАМАС, що залишилися в Газі.

"Ми маємо намір вивести останні чотири з п'яти батальйонів ХАМАС в Рафаху – ми ділимося нашими планами з держсекретарем Блінкеном", – заявив речник на черговому брифінгу.

Водночас держсекретар США привітав "значний прогрес", досягнутий за останні тижні в питанні доступу до гуманітарної допомоги, зокрема завдяки дозволу на постачання борошна для Гази через порт в Ашдоді, а також завдяки відкриттю нових пунктів перетину кордону.

Він також звернувся до уряду Ізраїлю з проханням вжити низку конкретних кроків для полегшення надання допомоги Газі, де майже половина населення страждає від голоду.

Крім того, Блінкен закликав ХАМАС прийняти угоду про перемир'я, запропоновану єгипетськими посередниками, яка передбачає звільнення 33 заручників в обмін на більшу кількість палестинських в'язнів та припинення бойових дій, з можливістю подальших кроків до всеосяжної угоди пізніше.

"Ізраїль пішов на дуже важливі компроміси. Немає часу для подальшого торгу. Угода укладена. Вони (ХАМАС) повинні її прийняти", – наголосив посадовець.

Своєю чергою ізраїльські ЗМІ повідомили, що Нетаньягу все ще відмовляється прийняти головну вимогу ХАМАС про те, що будь-яка угода повинна включати постійне припинення вогню та виведення ізраїльських військ із Гази.

Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Тель-Авіві на початку нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню в Газі.

Раніше держсекретар США висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах проти іншого терористичного угруповання ХАМАС, якого також підтримує Іран.

Водночас президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.