Президентка Грузії попросила протестувальників не провокувати силовиків

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до учасників акцій проти закону про "іноагентів", яких намагалися жорстко розігнати силовики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За її словами, сьогоднішні виступи мітингувальників показують настрій та цілеспрямованість грузинського народу. Вона назвала це "найбільшою силою для того, щоб виграти багаторічну боротьбу, яка закінчується на виборах, щоб Грузія ніколи не була Росією".

"Залиште в спокої двері парламенту, там більше нічого не відбувається. Цей закон уже ухвалили в другому читанні, й наша боротьба – це вже практично не цей закон, наша боротьба – це вибори та скасування всіх законів, які нещодавно були ухвалені урядом і які відводять нас від європейського шляху", – зазначила Зурабішвілі.

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Вона додала, що нічого не буде вирішено біля дверей парламенту, окрім пускання газу й насильства, чого не варто допускати, "тому що нам, безсумнівно, доведеться мати справу з насильством".

"Сьогодні Страсна седмиця, період, коли диявола не можна провокувати. Будемо мирно залишатися на проспекті Руставелі, де ми ще раз покажемо світу, що таке Грузія й на що здатна молодь Грузії", – резюмувала президентка.

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала "Грузинська мрія", тривають уже кілька тижнів. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.

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