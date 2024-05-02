У зв'язку зі спробою підпалу синагоги у Варшаві затримали одну особу

Польська поліція затримала особу, яку підозрюють у спробі підпалу синагоги Ножиків у Варшаві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF 24.

За словами заступника голови міністерства внутрішніх справ Чеслава Мрочека, затриманий – 16-річний громадянин Польщі. Посадовець вказав, що його затримали у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки країни.

PAP

"Співробітники поліції, які чергували неподалік, загасили вогонь, запобігши його поширенню", – сказав він.

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За словами посла Ізраїлю в Польщі, хтось кинув у бік будівлі пляшку із запальною сумішшю.

Водночас член ради директорів Єврейської громади у Варшаві Ремігіуш Сосновський заявив, що крім фасаду, на якому загорілася фарба, частина легкозаймистої рідини потрапила на вікно, яке має дерев'яну конструкцію, тому воно трохи зайнялося.

Якби поцілили на 15 сантиметрів лівіше, то суміш могла б потрапити всередину будівлі, де знаходиться бібліотека, сказав головний рабин Польщі Міхаель Шудріх.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про спробу підпалу синагоги Ножиків у Варшаві за допомогою пляшки із запалювальною сумішшю.

"Рабин Шудріх пише, що хтось намагався підпалити синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати нашу (20-ту) річницю вступу до ЄС? Може, ті ж самі, хто надряпав зірки Давида (на будівлях) в Парижі?", – написав глава МЗС.

Перед цим молдовський бізнесмен Анатолій Призенко зізнався у своїй причетності до акції з нанесенням зірок Давида на будівлі в Парижі і передмісті.

Нагадаємо, 3 листопада у Парижі спіймали молдовську пару, чоловіка і жінку близько 30 років, які посеред ночі наносили зображення зірки Давида на фасадах будівель.

Також стало відомо, що французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.