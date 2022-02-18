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Президент Литви виступив за прискорення інтеграції України в ЄС

П'ятниця, 18 лютого 2022, 12:30

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Євросоюз зараз має чудову нагоду продемонструвати єдність і говорити про прискорення інтеграції України в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"У нас є чудова нагода продемонструвати цю єдність і більше говорити про те, чому ми раніше приділяли менше уваги, і, насамперед - про дуже чітку перспективу для самої України щодо інтеграції в ЄС", - сказав Науседа.

 "Так, у нас у грудні був саміт ЄС, який якраз був присвячений цьому питанню, проте сьогодні ми хочемо говорити про це чіткіше, конкретно і надати цілком чіткі, зокрема, й фінансово-економічні інструменти, щоб це відбувалося швидше", - додав він.

За його словами, Україна і зараз, незважаючи на напруженість, що створюється Росією, намагається провести в життя необхідні для інтеграції реформи.

"Давайте погодимося, що Україна є асоційованим партнером ЄС, що Україна є країною, яка дотримується тих же європейських цінностей і принципів, і Україна, незважаючи на дуже складні умови, як і раніше, намагається провести в життя ті реформи, які їй необхідні, з усіх сил демонструє цю мотивацію і справді дуже серйозну підготовку до інтеграції, і я вважаю, що, щоб їх не розчарувати, ми насправді можемо зробити більше і направити відповідні сигнали", - сказав Науседа.

Як повідомлялося, низка європейських політиків, інтелектуалів, журналістів звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона прискорити процес членства України в ЄС.

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Литва

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