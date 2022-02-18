Президент Литвы выступил за ускорение интеграции Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что у Евросоюза сейчас прекрасная возможность продемонстрировать единство и говорить об ускорении интеграции Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"У нас есть прекрасная возможность продемонстрировать это единство и больше говорить о том, почему мы раньше уделяли меньше внимания, и, прежде всего - об очень четкой перспективе для самой Украины по интеграции в ЕС", - сказал Науседа.

"Да, у нас в декабре был саммит ЕС, который как раз был посвящен этому вопросу, однако сегодня мы хотим говорить об этом четче, конкретно и предоставить вполне четкие, в том числе и финансово-экономические инструменты, чтобы это происходило быстрее", - добавил он. .

По его словам, Украина и сейчас, несмотря на создаваемую Россией напряженность, пытается провести в жизнь необходимые для интеграции реформы.

"Давайте согласимся, что Украина является ассоциированным партнером ЕС, что Украина является страной, которая придерживается тех же европейских ценностей и принципов, и Украина, несмотря на очень сложные условия, по-прежнему пытается провести в жизнь те реформы, которые ей необходимы, всех сил демонстрирует эту мотивацию действительно очень серьезную подготовку к интеграции, и я считаю, что, чтобы их не разочаровать, мы на самом деле можем сделать больше и направить соответствующие сигналы", - сказал Науседа.

Как сообщалось, ряд европейских политиков, интеллектуалов, журналистов обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону ускорить процесс членства Украины в ЕС.

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