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У Британії через новий сильний шторм перебої на залізниці, є постраждалі

фото, відео
П'ятниця, 18 лютого 2022, 17:38

У Британії шторм "Еніс", що накрив країну у п’ятницю, призвів до перебоїв у роботі залізниці, кілька людей отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Оператори залізниці попередили про ризик скасування рейсів в останній момент і закликали клієнтів відкласти подорожі та пропонують поїхати за придбаними квитками в один з наступних трьох днів, або отримати повне відшкодування. 

 

В Уельсі близько 40 000 споживачів залишились без електропостачання.

З різних частин надходять повідомлення про повалені дерева, зірвані дахи чи інші елементи конструкцій.

 

У графстві Сомерсет вітер пошкодив шпиль церкви, а в Лондоні - пошкодив покрівлю арени O2.

 

У Лондоні чоловік отримав травми внаслідок падіння елементів фасаду будинку, його госпіталізували. В одному з містечок на півдні Англії жінку травмувало елементами даху, який здуло вітром, вона у важкому стані. В сусідній Ірландії працівник муніципальної служби загинув внаслідок падіння дерева.  

Пілотам, які приземлялися в лондонському аеропорту "Хітроу", довелося докласти максимальних зусиль, щоб безпечно посадити літаки.

Нагадаємо, за день до цього Шотландію і північ Англії накрив шторм "Дадлі", також призвівши до перебоїв на залізниці та з електропостачанням.

У Німеччині та Польщі через сильний буревій загинуло загалом 6 людей. 

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Велика Британія стихійні лиха

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