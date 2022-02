У Британії через новий сильний шторм перебої на залізниці, є постраждалі

У Британії шторм "Еніс", що накрив країну у п’ятницю, призвів до перебоїв у роботі залізниці, кілька людей отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Оператори залізниці попередили про ризик скасування рейсів в останній момент і закликали клієнтів відкласти подорожі та пропонують поїхати за придбаними квитками в один з наступних трьох днів, або отримати повне відшкодування.

В Уельсі близько 40 000 споживачів залишились без електропостачання.

З різних частин надходять повідомлення про повалені дерева, зірвані дахи чи інші елементи конструкцій.

У графстві Сомерсет вітер пошкодив шпиль церкви, а в Лондоні - пошкодив покрівлю арени O2.

У Лондоні чоловік отримав травми внаслідок падіння елементів фасаду будинку, його госпіталізували. В одному з містечок на півдні Англії жінку травмувало елементами даху, який здуло вітром, вона у важкому стані. В сусідній Ірландії працівник муніципальної служби загинув внаслідок падіння дерева.

Пілотам, які приземлялися в лондонському аеропорту "Хітроу", довелося докласти максимальних зусиль, щоб безпечно посадити літаки.

Planes were seen swaying from side to side as they approached Heathrow, as strong winds from Storm Eunice hit the UK.



Read more here: https://t.co/pbk1lm7xBq pic.twitter.com/SU6aqYDBeP