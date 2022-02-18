Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Британии из-за нового сильного шторма перебои на железной дороге, есть пострадавшие

фото, видео
Пятница, 18 февраля 2022, 17:38

В Британии шторм "Энис", накрывший страну в пятницу, привел к перебоям в работе железной дороги, несколько человек получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Операторы железной дороги предупредили о риске отмены рейсов в последний момент и призвали клиентов отложить путешествия и предлагают поехать по приобретенным билетам в один из следующих трех дней или получить полное возмещение.

 

В Уэльсе около 40 000 потребителей остались без электроснабжения.

Из разных частей поступают сообщения об упавших деревьях, сорванных крышах или других элементах конструкций.

 

В графстве Сомерсет ветер повредил шпиль церкви, а в Лондоне – кровлю арены O2.

 

В Лондоне мужчина получил травмы в результате падения элементов фасада дома, его госпитализировали. В одном из городков на юге Англии женщину травмировало элементами крыши, которую сдуло ветром, она в тяжелом состоянии. В соседней Ирландии работник муниципальной службы погиб в результате падения дерева.

Пилотам, приземлявшимся в лондонском аэропорту "Хитроу", пришлось приложить максимальные усилия, чтобы безопасно посадить самолеты.

Напомним, за день до этого Шотландию и север Англии накрыл шторм "Дадли", также приведя к перебоям на железной дороге и с электроснабжением.

В Германии и Польше из-за сильного урагана погибли в общей сложности шесть человек.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания стихийные бедствия

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда