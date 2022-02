В Британии из-за нового сильного шторма перебои на железной дороге, есть пострадавшие

В Британии шторм "Энис", накрывший страну в пятницу, привел к перебоям в работе железной дороги, несколько человек получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Операторы железной дороги предупредили о риске отмены рейсов в последний момент и призвали клиентов отложить путешествия и предлагают поехать по приобретенным билетам в один из следующих трех дней или получить полное возмещение.

В Уэльсе около 40 000 потребителей остались без электроснабжения.

Из разных частей поступают сообщения об упавших деревьях, сорванных крышах или других элементах конструкций.

В графстве Сомерсет ветер повредил шпиль церкви, а в Лондоне – кровлю арены O2.

В Лондоне мужчина получил травмы в результате падения элементов фасада дома, его госпитализировали. В одном из городков на юге Англии женщину травмировало элементами крыши, которую сдуло ветром, она в тяжелом состоянии. В соседней Ирландии работник муниципальной службы погиб в результате падения дерева.

Пилотам, приземлявшимся в лондонском аэропорту "Хитроу", пришлось приложить максимальные усилия, чтобы безопасно посадить самолеты.

Planes were seen swaying from side to side as they approached Heathrow, as strong winds from Storm Eunice hit the UK.



