Шторм у Німеччині: 3 людей загинули, зупинено залізничне сполучення і відкладені авіарейси

У північній частині Німеччини вирував шторм "Іленія", внаслідок якого троє людей загинули, зупинено залізничне сполучення та відкладено авіарейси.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

У Нижній Саксонії водій легкового автомобіля загинув після того, як шторм виніс його авто на зустрічну смугу, і водій врізався у вантажівку. Двоє людей загинули внаслідок падіння дерев на них.

Влада рекомендує громадянам залишатися вдома і по можливості сховати автомобілі в гаражі або закриті паркінги.

Як запобіжні заходи авіа- і залізничні компанії скасовують рейси і поїзди в низці регіонів.

У Гамбурзі пасажирський пором потрапив під гігантську хвилю посеред Ельби і зазнав серйозних пошкоджень. Хвиля розбила захисне скло перед пасажирами, ніхто не постраждав.

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.



While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L