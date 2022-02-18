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Шторм у Німеччині: 3 людей загинули, зупинено залізничне сполучення і відкладені авіарейси

фото, відео
П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:03

У північній частині Німеччини вирував шторм "Іленія", внаслідок якого троє людей загинули, зупинено залізничне сполучення та відкладено авіарейси.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

У Нижній Саксонії водій легкового автомобіля загинув після того, як шторм виніс його авто на зустрічну смугу, і водій врізався у вантажівку. Двоє людей загинули внаслідок падіння дерев на них.

 

Влада рекомендує громадянам залишатися вдома і по можливості сховати автомобілі в гаражі або закриті паркінги.

Як запобіжні заходи авіа- і залізничні компанії скасовують рейси і поїзди в низці регіонів.

У Гамбурзі пасажирський пором потрапив під гігантську хвилю посеред Ельби і зазнав серйозних пошкоджень. Хвиля розбила захисне скло перед пасажирами, ніхто не постраждав.

Метеорологи прогнозують, що у п'ятницю у Німеччину прийде ураган "Зейнеп, який формується поблизу Британії.

Нагадаємо, Польщею прокотився сильний буревій, в результаті якого троє людей загинули, 19 постраждали, пошкоджені були тисячі будинків.

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Німеччина стихійні лиха

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