У НАТО вважають, що тиск Росії наближає Україну до Заходу

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане переконаний, що президент РФ Владімір Путін, атакуючи Україну отримує результат, протилежний його очікуванням

Про це він заявив у виступі на "українському ланчі", організованому Yalta European Strategy та Фондом Пінчука під час Мюнхенської безпекової конференції.

Представник керівництва НАТО наголосив, що під час розробки дій Заходу, здатних запобігти напад РФ, необхідно зважати на те, що це напад насправді вже відбувся. Зокрема, через це загроза війни як такої та жертв через неї – не є аргументом для Путіна.

"Треба не забувати, що Україна перебуває у війні, і Росія перебуває у війні – бо воює з Україною – вже 8 років. І це Путіна не зупинило", - пояснив Джоане.

Водночас, заступник генсека НАТО нагадав, що через посилення агресивності РФ Альянс посилився за останні роки, і навіть Німеччина, яка намагалася уникати військових дій – нещодавно посилила свою присутність у державах Балтії, поблизу кордону з РФ.

Також дії РФ в Україні протилежні очікуванням Кремля, переконаний Джоане.

"Путін отримав протилежне тому, на що розраховував – він бачить більш незалежну, більш європейську Україну", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у разі вторгнення.

Утім, прискорення вступу України до ЄС не розглядається, наполягають у Німеччини. Деталі у новині Німецький канцлер розповів, як сперечався з Путіним про "геноцид на Донбасі"