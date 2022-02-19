В НАТО считают, что давление России приближает Украину к Западу.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане убежден, что президент РФ Владимир Путин, атакуя Украину, получает результат, противоположный его ожиданиям.

Об этом он заявил в выступлении на "украинском ланче", организованном Yalta European Strategy и Фондом Пинчука на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Представитель руководства НАТО подчеркнул, что при разработке действий Запада, способных предотвратить нападение РФ, необходимо учитывать, что это нападение на самом деле уже произошло. В частности, поэтому угроза войны как таковой и жертв из-за нее – не является аргументом для Путина.

"Надо не забывать, что Украина находится в состоянии войны, и Россия находится в войне – потому что воюет с Украиной – уже 8 лет. И это Путина не остановило", - объяснил Джоане.

В то же время заместитель генсека НАТО напомнил, что из-за усиления агрессивности РФ Альянс усилился за последние годы, а также Германия, пытавшаяся избегать военных действий – недавно усилила свое присутствие в государствах Балтии, вблизи границы с РФ.

Также действия РФ в Украине противоположны ожиданиям Кремля, убежден Джоане.

"Путин получил противоположное тому, на что рассчитывал – получил более независимую, более европейскую Украину", - пояснил он.