Lufthansa приостанавливает все рейсы в Украину с 21 февраля

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика, пишет "Европейская правда".

"Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в заявлении.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

Многочисленные пассажиры, включая журналиста "ЕвроПравды", получили сообщение об отмене рейсов.

Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев написал в Twitter, что хотел бы услышать от авиакомпании причины такого решения.

"Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова "российские угрозы вторжения в Украину". Вы также сократите рейсы в Москву?", - написал он в Twitter.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

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