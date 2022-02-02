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Украина и Нидерланды согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии - МИД

Среда, 2 февраля 2022, 11:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на переговорах в Киеве согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Нидерландский министр подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают агрессию России.

В Украину едут с визитом премьер и министр иностранных дел Нидерландов

Кулеба подробно проинформировал его об агрессивных действиях России, угрожающих Украине, НАТО и ЕС.

Министр отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонного оружия.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество в рамках Крымской платформы, взаимодействие в областях кибербезопасности и противодействие российской дезинформации.

Стороны уделили особое внимание совместной работе по установлению справедливости за сбивание пассажирского самолета рейса МН17 и привлечение к ответственности виновных в этом преступлении.

В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оборонительного оружия

Министры обсудили процесс дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщалось, в Украину прибыли с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.

На днях некоторые депутаты парламента Нидерландов, в том числе представитель правящей политсилы Марка Рютте, высказались за предоставление Украине оборонного оружия.

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Нидерланды

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