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До України їдуть з візитом прем’єр та міністр закордонних справ Нідерландів

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:08

До України 1 лютого прибудуть з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Під час візиту планують обговорювати нинішні загрози від Російської Федерації, а також питання, пов’язані із загибеллю рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року. 

Візит анонсували заздалегідь, але конкретні дати до останнього не були відомими.

Нагадаємо, днями окремі депутати парламенту Нідерландів, у тому числі представник правлячої політсили Марка Рютте, висловились за надання Україні оборонної зброї.

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Нідерланди

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