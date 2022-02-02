У Чехії новий максимум випадків коронавірусу

У Чехії за добу виявили 57 195 нових випадків зараження коронавірусом, і це рекордний добовий приріст захворюваності з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Новий щоденний показник майже вдвічі більший, ніж фіксувалося тиждень тому. За оцінкою медиків, близько 9,7 тис. випадків можуть бути повторними зараженнями.

При цьому рівень смертності залишається дуже низьким, за добу померли 17 осіб.

У вівторок у лікарнях з COVID-19 перебувало 2653 людини, приблизно на 700 більше, ніж тижнем раніше. Понад 200 пацієнтів перебувають у важкому стані.

Всього з початку пандемії в Чехії виявили 3 100 462 випадків коронавірусної інфекції, помер 37 281 хворий.

З початком вакцинації в грудні 2020 року в Чеській Республіці було введено понад 17 мільйонів доз. Майже 6,8 мільйона людей були повністю вакциновані, і майже 3,8 мільйона людей отримали бустерну дозу.

Парламент Чехії 2 лютого розглядатиме зміни до закону про протидію пандемії через шо противники карантинних обмежень прийшли до будівлі з протестом і спорудили бутафорні шибениці.

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