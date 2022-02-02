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В Чехии новый максимум случаев коронавируса

Среда, 2 февраля 2022, 13:04

В Чехии за сутки выявили 57 195 новых случаев заражения коронавирусом, и это рекордный суточный прирост заболеваемости с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Новый ежедневный показатель почти вдвое больше, чем фиксировалось неделю назад. По оценке медиков, около 9,7 тыс. случаев могут являться повторными заражениями.

При этом уровень смертности остается очень низким, за сутки скончались 17 человек.

Во вторник в больницах с COVID-19 находились 2653 человека, примерно на 700 больше, чем неделей ранее. Более 200 пациентов - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Чехии выявили 3 100 462 случаев коронавирусной инфекции, умер 37 281 больной.

С началом вакцинации в декабре 2020 года в Чешской Республике было введено более 17 миллионов доз. Почти 6,8 млн человек были полностью вакцинированы, и почти 3,8 млн человек получили бустерную дозу.

Парламент Чехии 2 февраля будет рассматривать изменения в закон о противодействии пандемии из-за того, что противники карантинных ограничений пришли к зданию с протестом и соорудили бутафорские виселицы.

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Чехия Эпидемия в цифрах Коронавирус

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