Росія заборонила в'їзд держсекретареві МВС Чорногорії

МЗС РФ повідомило посольство Чорногорії про те, що відтепер держсекретареві МВС цієї країни Зорану Міляничу заборонено в'їзд до Росії.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Цей захід є відповіддю на вжитий у жовтні 2021 року чорногорською владою недружній крок – надання політичного притулку громадянину Російської Федерації Т.М.Ісмаїлову, оголошеному за лінією Інтерполу в міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів на території Російської Федерації", - йдеться у заяві

За даними російських ЗМІ, Ісмаїлов – керівник та співвласник групи АСТ, колишній власник Черкізовського ринку та багатьох інших активів, почав розорятися після закриття цього ринку у 2009 році. У Росії його з 2017 року оголошено у міжнародний розшук. Його звинувачують в організації вбивства у травні 2016 року власника торгових комплексів Володимира Савкіна та засновника "Любліно моторс" Юрія Брільова.

На початку жовтня 2021 року Ісмаїлова заарештували в Чорногорії за ордером Інтерполу, коли він подав запит про притулок. Російська Генпрокуратура направила запит про його видачу. 22 жовтня стало відомо, що Чорногорія надала Ісмаїлову притулок.

У листопаді 2021 року бізнесмен став фігурантом нової кримінальної справи в Росії - його звинуватили у навмисному банкрутстві.

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