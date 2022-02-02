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Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории

Среда, 2 февраля 2022, 13:19

МИД РФ сообщило посольству Черногории о том, что отныне госсекретарю МВД этой страны Зорану Миляничу запрещен въезд в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Эта мера является ответом на сделанный в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении

По данным российских СМИ, Исмаилов – руководитель и совладелец группы АСТ, бывший владелец черкизовского рынка и многих других активов, начал разоряться после закрытия этого рынка в 2009 году. В России он с 2017 года объявлен в международный розыск. Его обвиняют в организации убийства в мае 2016 года владельца торговых комплексов Владимира Савкина и основателя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

В начале октября 2021 года Исмаилова арестовали в Черногории по ордеру Интерпола, когда он подал запрос об убежище. Российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. 22 октября стало известно, что Черногория предоставила Исмаилову убежище.

В ноябре 2021 года бизнесмен стал фигурантом нового уголовного дела в России – его обвинили в умышленном банкротстве.

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