5 країн запустили фонд на 35 млн фунтів для допомоги Україні у протидії впливу РФ

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду обсягом 35 млн фунтів стерлінгів (47 млн доларів США), який покликаний допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на заході з нагоди початку роботи фонду в Києві в середу зазначила, що фонд має на старті 35 млн фунтів стерлінгів для перших проєктів, які будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом з урядом України через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України.

За її словами, Велика Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів (14,8 млн доларів США) протягом 3 років.

США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів США.

Канада надає до фонду від 10 до 15 млн канадських доларів (до 12 млн доларів США), щоб стримати ескалацію.

Швеція надасть до фонду 50 мільйонів шведських крон (5,4 млн доларів США).

Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом.

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