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Туреччина звинуватила Грецію в загибелі 12 мігрантів на кордоні

Середа, 2 лютого 2022, 15:16

У середу Анкара звинуватила Грецію в тому, що вона дозволила 12 мігрантам померти від холоду після виштовхування їх через турецький кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу опублікував у Twitter розмиті зображення, на яких видно тіла, які лежать біля дороги.

"12 із 22 мігрантів, виштовхнутих грецькими прикордонними підрозділами, замерзли насмерть після того, як з них зняли одяг і взуття", – написав Сойлу англійською.

"ЄС є невиправним, слабким і позбавленим гуманних почуттів", - додав він.

Сойлу сказав, що знімки були зроблені поблизу міста Іпсала на західному кордоні Туреччини.

Грецькі чиновники поки не коментували ситуацію.

Офіс турецького губернатора, відповідальний за безпеку на кордоні з Грецією, заявив, що судові чиновники розпочали офіційне розслідування обставин загибелі мігрантів.

Непрості відносини Анкари з Афінами занурилися в кризу в 2020 році, коли Туреччина почала розвідку природного газу в водах східного Середземного моря, на які претендують Греція та Кіпр.

Конфлікт загрожував перерости у повноцінну війну, коли два їхні військово-морські кораблі зіткнулися за спірних обставин.

Напруженість посилюється заявами Анкари про те, що Греція порушує міжнародні конвенції, перехоплюючи човни мігрантів в Егейському морі, а потім відправляючи їх назад до Туреччини.

Служба берегової охорони Туреччини минулого місяця заявила, що врятувала понад 15 000 мігрантів, яких минулого року виштовхнула Греція.

Афіни заперечують порушення міжнародних конвенцій і наполягають, що виконують свій обов'язок із захисту південно-східних кордонів ЄС від нелегального перетину.

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Туреччина Греція

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