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Турция обвинила Грецию в гибели 12 мигрантов на границе

Среда, 2 февраля 2022, 15:16

В среду Анкара обвинила Грецию в том, что 12 мигрантам позволили умереть от холода после выталкивания их через турецкую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу опубликовал в Twitter размытые изображения, на которых видны лежащие у дороги тела.

"12 из 22 мигрантов, вытолкнутых греческими пограничными подразделениями, замерзли насмерть после того, как с них сняли одежду и обувь", – написал Сойлу по-английски.

"ЕС неисправимый, слабый и лишенный гуманных чувств", - добавил он.

Сойла сказал, что снимки были сделаны вблизи города Ипсала на западной границе Турции.

Греческие чиновники пока не комментировали ситуацию.

Офис турецкого губернатора, ответственный за безопасность на границе с Грецией, заявил, что судебные чиновники приступили к официальному расследованию обстоятельств гибели мигрантов.

Непростые отношения Анкары с Афинами ушли в кризис в 2020 году, когда Турция начала разведку природного газа в водах восточного Средиземного моря, на которые претендуют Греция и Кипр.

Конфликт угрожал перерасти в полноценную войну, когда два их военно-морских корабля столкнулись при спорных обстоятельствах.

Напряженность усугубляется заявлениями Анкары о том, что Греция нарушает международные конвенции, перехватывая лодки мигрантов в Эгейском море, а затем отправляя их обратно в Турцию.

Служба береговой охраны Турции в прошлом месяце заявила, что спасла более 15 тысяч мигрантов, которых в прошлом году вытолкнула Греция.

Афины отрицают нарушение международных конвенций и настаивают, что исполняют свой долг по защите юго-восточных границ ЕС от нелегального пересечения.

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Турция Греция

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