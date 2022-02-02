В уряді Британії посперечалися з Макроном щодо протидії нелегальній міграції через Ла-Манш

Міністерка внутрішніх справ Британії Пріті Пател заявила, що президент Франції Еммануель Макрон неправий у своїх твердженнях про те, що це жорстка імміграційна політика Британії спонукає людей наважуватись на небезпечну подорож через Ла-Манш.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Її слова пролунали у відповідь на заяви Макрона про те, що імміграційна система Британії фактично не дає можливості шукачам притулку потрапити в країну легальним способом.

Макрон заявив, що посилить тиск на прем’єра Британії Бориса Джонсона для того, щоб у охочих переїхати до Британії були можливості потрапити туди легально.

Пател сказала, що стверджувати так "абсолютно неправильно", та для протидії нелегальній міграції через Ла-Манш, що ставить під загрозу життя людей, потрібна співпраця між Британією і Францією та іншими партнерами у Європі.

На запитання депутатів щодо інформації, що для завертання човнів з мігрантами будуть використовувати кораблі британського флоту, Пател відповіла, що роль збройних сил ще не визначена і дискусія про це триває.

Питання нелегальної міграції через Ла-Манш особливо загострилося для обох країн після загибелі у протоці 27 мігрантів в листопаді 2021 року.

У листопаді Францію образив лист Джонсона до Макрона із закликом забрати назад мігрантів, які перетнули Ла-Манш.

У грудні Париж відхилив британську пропозицію про спільне патрулювання кордону навколо Кале, щоб не допустити відправлення човнів з нелегальними мігрантами.

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