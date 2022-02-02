Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В правительстве Британии поспорили с Макроном о противодействии нелегальной миграции через Ла-Манш

Среда, 2 февраля 2022, 15:20

Министр внутренних дел Британии Прити Пател заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ в своих утверждениях о том, что это жесткая иммиграционная политика Британии побуждает людей решаться на опасное путешествие через Ла-Манш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Ее слова прозвучали в ответ на заявления Макрона о том, что иммиграционная система Британии фактически не позволяет искателям убежища попасть в страну легальным способом.

Макрон заявил, что усилит давление на премьера Британии Бориса Джонсона, чтобы у желающих переехать в Британию были возможности попасть туда легально.

Пател сказала, что утверждать так "абсолютно неправильно", и для противодействия нелегальной миграции через Ла-Манш, что ставит под угрозу жизнь людей, нужно сотрудничество между Британией и Францией и другими партнерами в Европе.

На вопрос депутатов по поводу информации, что для возвращения лодок с мигрантами будут использовать корабли британского флота, Пател ответила, что роль вооруженных сил еще не определена и дискуссия об этом продолжается.

Вопрос нелегальной миграции через Ла-Манш особенно обострился для обеих стран после гибели в проливе 27 мигрантов в ноябре 2021 года.

В ноябре Францию ​​оскорбило письмо Джонсона Макрону с призывом забрать обратно пересекших Ла-Манш мигрантов.

В декабре Париж отклонил британское предложение о совместном патрулировании границы вокруг Кале, чтобы не допустить отправления лодок с нелегальными мигрантами.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Великобритания

Статьи

Энергетический фронт: как международные партнеры могут помочь Украине

В какой помощи нуждается Украина, чтобы избежать обострения энергетического кризиса? Ведь этот кризис способен существенно ослабить страну перед многочисленными вызовами для безопасности (укр.)
2 февраля 2022 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Шесть приоритетов движения Украины в НАТО: как Зеленскому нужно изменить программу на 2022 год

Мы определили приоритетные предложения, требующие внесения в ГНП Украина-НАТО, которую должен утвердить президент... (укр.)
2 февраля 2022 — Совет общественного надзора за выполнением програм Украина-НАТО

Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Киев либерализирует условия торговли со страной, являющейся четвертым по объему рынком сбыта отечественных товаров. Но украинский бизнес этому совсем не рад (укр.)
2 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда