В правительстве Британии поспорили с Макроном о противодействии нелегальной миграции через Ла-Манш

Министр внутренних дел Британии Прити Пател заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ в своих утверждениях о том, что это жесткая иммиграционная политика Британии побуждает людей решаться на опасное путешествие через Ла-Манш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Ее слова прозвучали в ответ на заявления Макрона о том, что иммиграционная система Британии фактически не позволяет искателям убежища попасть в страну легальным способом.

Макрон заявил, что усилит давление на премьера Британии Бориса Джонсона, чтобы у желающих переехать в Британию были возможности попасть туда легально.

Пател сказала, что утверждать так "абсолютно неправильно", и для противодействия нелегальной миграции через Ла-Манш, что ставит под угрозу жизнь людей, нужно сотрудничество между Британией и Францией и другими партнерами в Европе.

На вопрос депутатов по поводу информации, что для возвращения лодок с мигрантами будут использовать корабли британского флота, Пател ответила, что роль вооруженных сил еще не определена и дискуссия об этом продолжается.

Вопрос нелегальной миграции через Ла-Манш особенно обострился для обеих стран после гибели в проливе 27 мигрантов в ноябре 2021 года.

В ноябре Францию ​​оскорбило письмо Джонсона Макрону с призывом забрать обратно пересекших Ла-Манш мигрантов.

В декабре Париж отклонил британское предложение о совместном патрулировании границы вокруг Кале, чтобы не допустить отправления лодок с нелегальными мигрантами.

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