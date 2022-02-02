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Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

Середа, 2 лютого 2022, 16:15

Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.

Про це заявив повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що у кожній країні є визначена процедура узгодження кандидатури посла, і після цього ухвалюється рішення.

"Ми цю процедуру запустили, і коли всю інформацію буде зібрано, ухвалюватиметься політичне рішення", - додав він.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Джо Байден обрав Бріджит Брінк, нинішнього посла США в Словаччині, але поки офіційно не висунув її кандидатуру, оскільки український уряд поки не надав свого дозволу.

Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.

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США

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