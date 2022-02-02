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Глава МЗС Британії, яка захворіла на ковід, обіцяє невдовзі відвідати Україну і Росію

Середа, 2 лютого 2022, 17:48

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка не змогла приїхати до Києва через коронавірус, сподівається незабаром відвідати Україну та Росію.

Про це вона заявила у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр закордонних справ поговорила з міністром закордонних справ Кулебой, щоб підтвердити непохитну підтримку Британією України перед російською агресією. Вона висловила глибоке розчарування через те, що не може поїхати в Україну цього тижня, але сподівається перенести свій візит на найближчий час і сказала, що планує незабаром відвідати Москву", - йдеться у заяві британського МЗС.

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Трасс зазначила, що Британія очолює як дипломатичну роботу, так і роботу зі стримування, зокрема допомагає координувати зусилля з союзниками, щоб утримати Росію на дипломатичному шляху, а також надає оборонну та економічну підтримку Україні.

"Обидва міністри погодилися з важливістю налагодження Україною тісніших торговельних, інвестиційних, дипломатичних зв'язків та зв'язків у сфері безпеки з Британією і, у ширшому розумінні, з демократіями по всьому світу. Вони обговорили, як рішуча та рішуча відповідь Кремлю зараз допоможе стримати як майбутню, так і нинішню російську агресію", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Борис Джонсон 1 лютого у Києві заявив, що Лондон і інші країни активують санкції і інші заходи проти РФ у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон.

Він також сказав, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало б поразкою російського президента Владіміра Путіна.

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Велика Британія

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