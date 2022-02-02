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Глава МИД Британии, заболевшая ковидом, обещает вскоре посетить Украину и Россию

Среда, 2 февраля 2022, 17:48

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая не смогла приехать в Киев из-за коронавируса, надеется вскоре посетить Украину и Россию.

Об этом она заявила в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает "Европейская правда".

"Министр иностранных дел поговорила с министром иностранных дел Кулебой, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом российской агрессии. Она выразила глубокое разочарование в связи с тем, что не может поехать в Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит на ближайшее время и сказала, что планирует вскоре посетить Москву", - говорится в заявлении британского МИДа.

Трасс отметил, что Великобритания возглавляет как дипломатическую работу, так и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине.

"Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в сфере безопасности с Великобританией и, в более широком смысле, с демократиями по всему миру. Они обсудили, как решительный и решительный ответ Кремлю сейчас поможет сдержать как будущую, так и нынешнюю российскую агрессию", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Он также сказал, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

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Великобритания

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