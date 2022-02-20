Глава МЗС Франції зідзвониться з Лавровим у понеділок 

Телефонну розмову глави МЗС РФ Сергєя Лаврова з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном заплановано на 21 лютого.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, її цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"На виконання домовленостей Сергєй Лавров готовий був провести телефонну розмову з французьким колегою сьогодні. Ле Дріан сьогодні не зміг. Відповідно, телефонний контакт запланований на понеділок", - заявила Захарова.

Вона зазначила, що "багато з'явилося трактування підсумків переговорів президента Путіна та президента Макрона".

"Хотіли б звернути увагу: все, про що домовилися сторони під час російсько-французьких контактів на найвищому рівні, міститься у повідомленні прес-служби Кремля", - заявила Захарова.

У Єлисейському палаці після розмови Путіна і Макрона в неділю заявили, що лідери домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України - зокрема, у найближчі години хочуть скликати засідання ТКГ з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

У Кремлі заявили, що Путін у розмові звинуватив Україну у провокаціях та ескалації ситуації на Донбасі, та заявив, що країни НАТО продовжують "накачувати Україну сучасною зброєю", що "штовхає Київ до військового вирішення проблеми Донбасу".

Макрон після розмови з Путіним зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Президент України розповів, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

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