Глава МИД Франции созвонится с Лавровым в понедельник

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом запланирован на 21 февраля.

Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", - заявила Захарова.

Она отметила, что "много появилась трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона".

"Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны во время российско-французских контактов на самом высоком уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля", - заявила Захарова.

В Елисейском дворце после разговора Путина и Макрона в воскресенье заявили, что лидеры договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины – в частности, в ближайшие часы хотят созвать заседание ТКГ с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии столкновения.

В Кремле заявили, что Путин в разговоре обвинил Украину в провокациях и эскалации ситуации на Донбассе и заявил, что страны НАТО продолжают "накачивать Украину современным оружием", что "толкает Киев к военному решению проблемы Донбасса".

Макрон после разговора с Путиным позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому. Президент Украины рассказал, что в разговоре лидеры поддержали неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.